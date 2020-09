Stand: 19.09.2020 13:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

Flughafen Parchim: Landebahn wird Rennstrecke

Die Insolvenzverwaltung des Parchimer Flughafens will durch Veranstaltungen auf dem Gelände Geld für die Gläubiger des Flughafens einnehmen. So wird am heutigen Sonnabend auf der Landebahn ein Auto- und Motorradrennen mit rund 500 Teilnehmern ausgetragen. Am Sonntag ist "Airport Race"-Fahrradrennen mit rund 100 Fahrradfahrern geplant. Die Veranstalter zahlen eine "angemessene" Miete, wie ein Sprecher der Hamburger Insolvenzverwaltung erklärte. Die Erlöse flössen dann an die Gläubiger.

Keine Klarheit über Wiederaufnahme des Flugbetriebs

Derweil gibt es noch keine Hinweise, dass auf dem Flughafengelände bald wieder Flugzeuge starten oder landen. Ob es in diesem Jahr noch eine Entscheidung dazu gebe, sei unklar, hieß es von der Insolvenzverwaltung. Zur Zeit wird das Flughafengelände weiterhin als Umschlagplatz für Autos genutzt.

Parkplatz für 1.500 Autos

Ein Bremer Logistikunternehmen lagert hier rund 1.500 Fahrzeuge. Sie werden auf dem Gelände zwischengeparkt und später weitertransportiert - beispielsweise zu Autohändlern. Vor rund einem Jahr hatte die Betreibergesellschaft des Flughafens mit Sitz in Peking Insolvenzantrag gestellt.

