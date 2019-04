Stand: 14.04.2019 09:42 Uhr

Flughäfen in MV starten in neue Feriensaison

Die Flughäfen Rostock-Laage und Heringsdorf sind am Wochenende in eine neue Ferienflug-Saison gestartet. Auf Usedom landete am Sonnabend die erste Maschine aus Düsseldorf. Von Rostock aus startet am Sonntag der erste reguläre Ferienflug in Richtung Türkei. Knapp 190 Passagiere haben den Flug gebucht. Bis Ende Oktober fliegt die Airline zweimal in der Woche von Mecklenburg-Vorpommern nach Antalya am Mittelmeer.

Von Mai an noch mehr Flieger

Von Mai an kommen weitere Flugziele ab Rostock-Laage dazu. Fast täglich geht es dann nach München. Außerdem können Reisende in die österreichische Hauptstadt Wien, auf die spanische Ferieninsel Mallorca und nach Hurghada in Ägypten fliegen. Nach den Insolvenzen zweier Fluggesellschaften im Februar konnten andere Airlines gefunden werden, die diese Flugziele jetzt anbieten.

Mehr Fluggäste in Heringsdorf erwartet

Für den Flughafen Heringsdorf auf Usedom erwartet die Geschäftsführung in diesem Sommer mehr Flugzeuge als noch im vergangenen Jahr. Zwei Monate lang wird es zusätzliche Linienflüge von Stuttgart und Düsseldorf aus nach Heringsdorf geben. Statt einmal pro Woche sind die Flieger im Juli und August zwei Mal wöchentlich unterwegs. Der Flughafen habe damit auf die wachsende Nachfrage aus dem süddeutschen Raum reagiert, so Airport-Geschäftsführer Dirk Zabel. Die Verbindungen seien auf der Reisemesse ITB in Berlin vereinbart worden.

Flughafen investiert in verstärktes Rollfeld

Weitere Ziele von Usedom aus sind Zürich, Frankfurt/Main und Dortmund. Für die Anreise aus der nordrhein-westfälischen Stadt haben Hoteliers auf eigene Kosten eine Maschine gechartert. Zum Saisonstart ist das Rollfeld des Heringsdorfer Flughafens verstärkt worden. Die Hälfte der 660.000 Euro teuren Investition trug das Land. Nach eigenen Angaben zählte der Inselflughafen 2018 rund 31.000 Fluggäste, davon etwa 15.000 im Linienverkehr.

