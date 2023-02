Stand: 22.02.2023 06:48 Uhr Finanzminister Geue: Sparkassen in MV sollen Gehälter offenlegen

Finanzminister Heiko Geue (SPD) will die Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern verpflichten, die Gehälter ihrer Vorstandschefs offenzulegen. Es gehe in dieser Frage um mehr Transparenz, so Geue gegenüber NDR 1 Radio MV. Im Land gibt es acht kommunale Sparkassen, aber nur zwei legen die Gehälter ihrer Chefs offen - die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und die Müritz-Sparkasse. Zwar nicht für jedes einzelne Vorstandsmitglied, sie veröffentlichen aber eine Gesamtsumme für den kompletten Vorstand. Das Dreier-Gremium in Schwerin verdiente 2021 beispielsweise rund 1,2 Millionen Euro. Dass sechs andere Sparkassen, darunter auch die Ostsee-Sparkasse, auf die Veröffentlichung verzichten, findet Geue nicht mehr zeitgemäß. Er verweist darauf, dass auch die Chefgehälter der meisten landeseigenen Unternehmen offengelegt würden.

