Erster Schultag für 160.000 Schüler in MV nach Winterferien

Stand: 19.02.2023 15:01 Uhr

Nach zwei Wochen Winterferien beginnt am Montag für 160.000 Kinder und Jugendliche an den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht.