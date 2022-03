Erste Waldbrand-Löschfahrzeuge für MV werden ausgeliefert Stand: 11.03.2022 05:42 Uhr Nach dem verheerenden Waldbrand 2019 in Lübtheen im Westen Mecklenburg-Vorpommerns hat das Land aufgerüstet. Heute werden die ersten beiden Speziallöschfahrzeuge im Nordosten ausgeliefert.

In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sollen am Nachmittag die ersten beiden Waldbrand-Löschfahrzeuge für Mecklenburg-Vorpommern übergeben werden. Stationiert werden sie bei den Freiwilligen Feuerwehren in Alt Jabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

Weitere Fahrzeuge für MV in den kommenden Monaten

Die Waldbrandlöschfahrzeuge vom Typ "TLF 5.000" haben Allradantrieb, sind 18 Tonnen schwer und können knapp 5.000 Liter Wasser tanken - etwa das Doppelte üblicher Löschfahrzeuge. Jedes Fahrzeug kostet knapp 400.000 Euro. Ihre Anschaffung ist eine Konsequenz aus den Waldbränden bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Jahr 2019. Alle anderen Landkreise erhalten in den kommenden Monaten ebenfalls eines der Spezialfahrzeuge.

Lieferverzögerung wegen Defekts an Seilwinden

Sie werden bei Feuerwehren stationiert, die im Rahmen des Katastrophenschutzes für den speziellen Einsatz bei Waldbränden geschult sind. Die Auslieferung der ersten beiden Fahrzeuge hatte sich um ein Vierteljahr verzögert, weil ein technischer Defekt an den Seilwinden festgestellt wurde.

