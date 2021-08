Erste Corona-Impfungen an Schulen: Angebot wird erweitert Stand: 17.08.2021 06:44 Uhr Mobile Impfteams besuchen heute erste Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach der neuen Stiko-Empfehlung soll das Impfangebot nun auf jüngere Kinder ausgedehnt werden.

An den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns können sich von heute an Mädchen und Jungen ab 16 Jahre gegen das Coronavirus impfen lassen. Insgesamt sollen dafür 50 mobile Impfteams im ganzen Land unterwegs sein.

Schüler bekommen Termine für Impfung an der Schule

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim fährt beispielsweise ein Impfbus die Schulen an. In Vorpommern-Greifswald werden Schülern Termine fürs Impfen vorgeschlagen. Dort sind auch mobile Impfteams unterwegs. An welchen Schulen die ersten Corona-Schutzimpfungen stattfinden, wurde nicht mitgeteilt. Die Termine würden in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte festgelegt und die impfwilligen Schüler darüber informiert.

Interesse vor Stiko-Empfehlung gering - Nachmeldungen möglich

Zunächst war die Resonanz auf das Impfangebot an den Schulen gering ausgefallen. In einer landesweiten Befragung hatten laut Bildungsministerium nur 1.800 Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren Interesse an einer Impfung bekundet. Das seien nur sechs Prozent der Altersgruppe. Allerdings gab es zum Zeitpunkt der Befragung auch noch keine grundsätzliche Empfehlung für das Impfen von Minderjährigen durch die Ständige Impfkommission (Stiko). Bis zum 20. August sind aber noch Nachmeldungen möglich.

Impfangebot wird erweitert - Aktion in Schwerin

Am Montag hat nun die Stiko die Empfehlung für Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen, sodass parallel zum Impfstart für Schüler ab 16 Jahren auch jüngere Schüler zu ihrer Impfbereitschaft befragt werden sollen, heißt es aus dem Bildungsministerium. Die Stadt Schwerin reagierte unterdessen umgehend auf die Entscheidung der Stiko. Am Mittwoch und Donnerstag werde es im Impfzentrum der Stadt Impfangebote für Schüler geben, kündigte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) an. Sie könnten nach der Schule ohne vorherige Anmeldung ihre Impfung erhalten. Für beide Tage würden 600 Dosen des mRNA-Impfstoffes von Moderna zur Verfügung stehen.

