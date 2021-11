Ermittler: Erpresser stecken hinter Cyber-Angriffen in Westmecklenburg Stand: 22.11.2021 06:00 Uhr Hinter den Cyber-Angriffen auf Verwaltungen und kommunale Betriebe in Schwerin, Wismar und im Kreis Ludwigslust-Parchim steckten Erpressungsversuche von Kriminellen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Rostock auf Anfrage von NDR 1 Radio MV.

Bereits kurz nach den Angriffen erhielten die Opfer demnach Erpresser-Mails. Darin hieß laut den Ermittlern sinngemäß: Wir haben ihre Daten verschlüsselt, wenn Sie ihre Daten wieder haben wollen, kontaktieren Sie uns. Angegeben worden sei dafür eine E-Mail-Adresse. Auf die Erpressungen sei aber nicht eingegangen worden, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Schadsoftware "DeepBlueMagic" kam zum Einsatz

IT-Forensiker fanden inzwischen heraus, dass es sich bei der Schadsoftware um eine sehr aggressive Ransomware namens "DeepBlueMagic" handelt. Diese ist nach Einschätzung der Experten nur schwer zu bekämpfen. Sie wird unter anderem im sogenannten Darknet gehandelt.

In anderen Bundesländern massive Schäden durch Schadsoftware

Durch diese Software wurden bereits in mehreren Bundesländern und anderen Ländern teilweise massive Schäden angerichtet. Wie es weiter hieß, werden derzeit in den betroffenen Systemen in Westmecklenburg Sicherungskopien hochgeladen. Teile der Verwaltungen seien wieder arbeitsfähig. Der Normalbetrieb wird laut früheren Einschätzungen der IT-Dienstleister wohl erst 2022 wieder möglich sein.

