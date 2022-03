Entscheidung gegen MV: Intel baut neue Fabrik in Magdeburg Stand: 15.03.2022 15:35 Uhr Der US-Konzern hat sich dagegen entschieden, seine neue Chipfabrik in Schwerin zu errichten. Damit scheitert zum zweiten Mal der Versuch, in der Landeshauptstadt von MV einen Großkonzern für eine Milliardeninvestition zu gewinnen.

Wochenlang wurde spekuliert, nun herrscht Klarheit: Der Chiphersteller Intel baut seine neue Fabrik nicht in Schwerin, sondern in Magdeburg. Mit Bedauern hat Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung auf diese Entscheidung reagiert. "In einem knappen Rennen hat MV auch europäische Metropolen und renommierte deutsche High-Tech-Standorte hinter sich gelassen. Den zweiten Platz zu belegen, ist in diesem Fall bitter", sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag.

BMW entschied sich 2001 gegen Schwerin

Mit der Absage des Elektronik-Riesen Intel scheiterte Schwerin zum zweiten Mal mit dem Versuch, einen Großkonzern für eine Milliardeninvestition zu gewinnen. 2001 hatte BMW der Landeshauptstadt einen Korb gegeben und sein neues Werk in Leipzig errichtet. Heute arbeiten dort rund 5.000 Beschäftigte.

