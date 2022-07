Ehrenamt-Stiftung legt Programm für Ukraine-Hilfe auf Stand: 20.07.2022 06:42 Uhr Um die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine weiter zu fördern, hat die Ehrenamt-Stiftung ein neues Förderprogramm aufgelegt. Von heute an können Vereine Anträge stellen.

15 Millionen Euro stehen abrufbereit zur Verfügung. Jeder Verein kann bis zu 50.000 Euro beantragen. Zum einen geht es um die konkrete Betreuung geflüchteter Menschen aus der Ukraine vor Ort, zum Beispiel um sie bei Behördengängen zu unterstützen oder ihnen die deutsche Sprache zu vermitteln.

Hilfe bei der Antragstellung

Zum anderen will die Stiftung die Schaffung neuer Netzwerke in Gemeinden und Regionen fördern, um die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine anzukurbeln. Die in Neustrelitz ansässige Stiftung hat dazu eine Hotline eingerichtet und bietet auch Hilfe bei der Antragstellung über ihr Online Portal an.

