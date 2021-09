Drei Kreise gelb: Strengere Corona-Regeln zunächst für Schulen Stand: 29.09.2021 05:47 Uhr Die Corona-Ampel auf der risikogewichteten Stufenkarte im Land färbt sich immer mehr gelb. Ab heute müssen unter anderem Schüler im Kreis Rostock wieder Maske tragen - in Vorpommern-Greifswald ebenfalls.

Nachdem zunächst der Landkreis Rostock den dritten Tag in Folge im gelben Bereich war, nimmt das Infektionsgeschehen auch im Osten des Landes zu. In Vorpommern-Greifswald steht die Ampel auf gelb - nun auch den dritten Tag in Folge, so dass ab Mittwoch Schülerinnen und Schüler im Kreis wieder Maske tragen müssen, so wie im Kreis Rostock. Das gilt sowohl für den Unterricht, als auch für die unterrichtsfreie Zeit im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Ab Donnerstag gilt in Vorpommern-Greifswald außerdem: Für den Friseurbesuch oder das Workout im Fitnessstudio sind wieder Tests nötig - ebenso wie für den Filmabend oder -nachmittag im Kino. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Diese Regeln gelten im Kreis Rostock bereits.

Auch in Vorpommern-Rügen ist die Ampel umgesprungen

Damit sind nun drei Kreise auf der risikogewichteten Stufenkarte gelb eingefärbt. Die meisten Neuinfektionen gab es in Vorpommern-Rügen, dort hatten die Behörden zuletzt 37 neue Fälle gemeldet. Der Landkreis Rostock weist derzeit die höchste Hospitalisierungs-Inzidenz auf. Der Wert: 1,4. Im Landkreis Vorpommern-Rügen beträgt die Hospitalisierungs-Inzidenz 0,9, in Vorpommern-Greifswald 0,8. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern sind nach den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales noch im grünen Bereich.

Entscheidend ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen

Als entscheidendes Kriterium gibt nun die Hospitalisierungs-Inzidenz vor, welche Farbe die Corona-Ampel in einer Region hat. Sie bildet die Zahl der Covid-19-Patienten ab, die innerhalb der zurückliegenden sieben Tage in Kliniken eingeliefert wurden. Erst in einem zweiten Schritt werden die Zahlen der Neuinfektionen und die Auslastung der Intensivstationen betrachtet. Sollten diese Indikatoren besonders hoch oder besonders niedrig sein, wird die Corona-Ampel um eine Stufe nach oben oder unten verändert.

