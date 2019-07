Stand: 23.07.2019 17:58 Uhr

Dorschfangverbot für Schleppnetzfischer in MV

Die EU-Kommission hat den gewerbsmäßigen Dorschfang in der Ostsee östlich von Warnemünde ab sofort verboten. Ausgenommen sind lediglich die Bodden- und Küstengewässer, in denen weiter Stellnetzfischerei betrieben werden darf. Die EU reagiert damit auf die Warnungen von Wissenschaftlern, die in einem Gutachten im Mai vor einem Zusammenbruch der Dorschbestände in der Ostsee gewarnt hatten.

Sofortmaßnahme gilt bis Ende 2019

Die Sofortmaßnahme gilt zunächst bis zum Ende des Jahres. Im Oktober will die Kommission über weitere Maßnahmen diskutieren. Das Verbot betrifft vor allem die Schleppnetzfischer, die derzeit in den tieferen Seegebieten vor Rügen und Hiddensee unterwegs sind. Einige Fischer hatten ihre Kutter gerade erst auf diese Fischereivariante umgestellt, nachdem immer mehr Robbenfraß an den Stellnetzen zu beobachten war. Nach Angaben der EU ist die ursprünglich erlaubte Fangmenge bislang erst zu einem Fünftel ausgeschöpft worden.

