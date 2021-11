Digitalisierungsminister Pegel zu Cyberangriffen in MV Stand: 02.11.2021 13:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern sei sicher vor Blackouts. Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) äußerte sich bei NDR MV Live zu Cyberangriffen auf Verwaltungen. In vergangenen Monaten kam es zu mehreren Vorfällen in Westmecklenburg.

Bei NDR MV Live äußerte sich Digitalisierungsminister Pegel Hackerangriffen auf Verwaltungen im Land. In den vergangenen Monaten wurden beispielsweise die Stadtwerke Wismar und Schwerin zum Ziel. Diese konnten allerdings trotzdem weiterhin für Wasser und Strom garantieren.

Kritische Infrastruktur ist sicher

Das bleibe laut Digitalisierungsminister Pegel auch zukünftig so. Es gibt Vorgaben vom Bund, was bei Krisen zu tun sei. Im Land gebe dafür extra Notfallteams, die eingreifen. Probleme gab es in öffentlichen Verwaltungen, die nicht zur kritischen Infrastruktur gehören, beispielsweise Standesämtern und KfZ-Zulassungsstellen.

Normalbetrieb 2022 wieder möglich

Die Verwaltungen der Stadt Schwerin und des Landkreises Ludwiglust-Parchim sind noch immer betroffen. Ein Normalbetrieb sei laut der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) erst 2022 wieder möglich. Laut IT-Sicherheitsexperten Manuel Atug seien gerade Verwaltungen in Kommunen und Landkreisen leichter angreifbar. Denn im Gegensatz zu notwendigen Infrastrukturen gebe es keine genauen Vorgaben für einen Ernstfall.

Fachkräftemangel in der IT-Branche

Ein anderes Problem seien laut Atug die fehlenden Fachkräfte für den IT-Bereich. Außerdem arbeiten die vorhandenen Expertinnen und Experten lieber in der freien Wirtschaft, weil diese eine bessere Bezahlung bieten kann. Denn das Land müsse nach öffentlichen Tarifen bezahlen und liegt häufig hinter Unternehmen. Minister Pegel entgegnete darauf, dass Mecklenburg-Vorpommerns Rechenzentrum (DVZ) deswegen als GmbH bestehe und damit bei den Bezahlungen flexibel sein kann.

