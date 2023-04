Die Molkerei in Bützow macht endgültig dicht Stand: 14.04.2023 05:55 Uhr Die Molkerei in Bützow wird endgültig geschlossen. Mit einem Tarif- und Abfindungsvertrag für die letzten 48 verbliebenen Mitarbeiter wurde das Aus jetzt besiegelt.

In der Molkerei in Bützow ruht schon seit Monaten die Produktion. Mit einem Sozialplan für die letzten 48 verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Betrieb endgültig stillgelegt. Laut Betriebsratschef Mario Mais wurde über den Sozialplan lange verhandelt. Am Ende, so sagt er, sei ein gutes Ergebnis mit beachtlichen Abfindungen für die arbeitslosen Kollegen unterzeichnet worden. Viele Mitarbeiter haben die Molkerei längst verlassen.

Viele Eigentümer nach der Treuhand

Nach der Wiedervereinigung 1990 ist das Unternehmen nie wieder richtig in Schwung gekommen. Der Treuhand folgte die "Nordmilch", danach "Almil" aus Süddeutschland und zuletzt die Hochwald-Gesellschaft aus Rheinland-Pfalz. Sie hat im vergangenen Jahr für 200 Millionen Euro die nach eigener Aussage größte Molkerei Europas bei Köln eröffnet. Gleichzeitig erklärte sie, der Standort Bützow würde sich nicht mehr rechnen.

Zuletzt wurde Milchpulver verpackt

Zuletzt wurde in der Bützower Molkerei lediglich noch Milchpulver verpackt. Namhafte Lebensmittelproduzenten im In- und Ausland gehörten zu den Kunden. Wie es mit dem Standort am Stadtrand weitergeht, ist ungewiss. Zuletzt hatte ein Futtermittelhersteller aus den Niederlanden Interesse an einem Teil der Produktionsanlagen signalisiert.

