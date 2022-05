Die Erdbeersaison in Mecklenburg-Vorpommern beginnt Stand: 01.05.2022 14:05 Uhr Es gibt sie wieder: frische Erdbeeren aus der Region. In Rövershagen bei Rostock sind die ersten Erdbeeren des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern geerntet worden. Nach dem Auftakt wollen in den nächsten Tagen weitere Anbauer folgen.

Bei Karls in Rövershagen wachsen Erdbeeren auf insgesamt 320 Hektar. Damit ist der Betrieb der mit Abstand größte Anbauer in Mecklenburg-Vorpommern. Für den Erntestart am Sonntag wurden Anfang des Jahres 800 Folientunnel aufgestellt. Unter dem schützenden Dach reifen die Früchte bedeutend früher als vergleichsweise unter Fließabdeckung oder gar im Freiland.

Bevorstehender Erntestart auch in anderen Regionen

Auf Hof Denissen in Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) rechnet Inhaberin Michaela Denissen Ende kommender Woche mit den ersten roten Erdbeeren auf insgesamt 4,5 Hektar Fläche. Bei Glantz in Hohen Wieschendorf (Kreis Nordwestmecklenburg) soll der Auftakt am 5. Mai erfolgen. Insgesamt bauen im Land 20 Unternehmen Erdbeeren an - im vergangenen Jahr auf knapp 1.100 Hektar.

Höhepunkt der Saison Anfang Juni

Probleme hat in diesem Jahr bislang das Wetter bereitet. Zu kühl, zu windig und zunehmend auch zu trocken, hieß es übereinstimmend. Der Höhepunkt der Saison mit dann deutlich größeren Erntemengen als jetzt zum Start wird ab Anfang Juni erwartet.

