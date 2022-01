"Der Fischfang ist mein Leben" Stand: 20.01.2022 10:00 Uhr Die Fischer in Vorpommern sehen sich in ihrer Existenz massiv bedroht. Sie befinden sich in der wirtschaftlich größten Krise seit der Wiedervereinigung. Wann dieses Tal durchschritten sein wird, ist noch unklar.

von Claudia Arlt und Silvana Mundt

Kay Briesewitz ist Kapitän der "Christin-Bettina". Er ist 52 Jahre alt. Gut die Hälfte seines Lebens fährt er zur See, zum Fischfang. "Der Fischfang ist mein Leben", sagt er auf dem Deck der "Christin-Bettina". Der 24 Meter lange Kutter, ein Seitenfänger, liegt vertäut im Sassnitzer Hafen. "Wir würden jetzt normalerweise volle Suppe in der Heringsfischerei stecken", erklärt Briesewitz. Doch das geht nicht mehr. Die Heringsfischerei mit Schleppnetzen ist seit Jahresbeginn verboten. Nur noch kleine Kutter dürfen Heringe mit Stellnetzen fangen - dies allerdings in überschaubarer Menge. Der Hering sichert den hiesigen Fischern kein wirtschaftliches Überleben mehr.

#65 Haben Vorpommerns Fischer eine Zukunft? Sendung: Dorf Stadt Kreis – starke Geschichten aus dem Norden | 20.01.2022 | 12:00 Uhr | von Mundt, Silvana, Arlt, Claudia, Naedler Thomas 37 Min | Verfügbar bis 31.12.2099 Vom Hering und Dorsch kann kein Fischer an Vorpommerns Küste mehr leben. Was sind Alternativen? Andere Fische fangen, den Beruf aufgeben oder auf bessere Zeiten warten?

Nur wenige werden übrig bleiben

Seit Jahren kürzt die EU die Fangquoten für Hering, der Brotfisch der heimischen Fischereibetriebe. Allein in den Jahren 2017 bis 2021 wurde sie um 94 Prozent reduziert. Beim Dorsch ist es ähnlich. Unterm Strich mache ein Fischer jetzt mit diesen beiden Fischarten rund 8.000 Euro Umsatz im ganzen Jahr, rechnet Michael Schütt aus, Vorstandvorsitzender der Fischereigenossenschaft Freest (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Davon könne niemand überleben. Er geht davon aus, dass von den verbliebenen 17 Fischern in Freest fünf oder sechs übrig bleiben werden.

Vom Fischer zum Fischhändler

André Grählert wird im Frühjahr seinen Fisch-Imbiss im Barther Osthafen eröffnen. Dort will er den Fisch anbieten, den er noch fangen darf, aber auch eingekauften, um ihn selbst zu räuchern und zu marinieren. Eine halbe Million Euro investiert Grählert in seine Zukunft. Rund 130.0000 Euro Förderung von Land und EU bekommt der Fischer. Der Rest stammt aus einem Kredit. Grählert ist Fischer in fünfter Generation. "Eine sechste wird es nicht geben", sagt er. Dafür sehe die Zukunft zu düster aus. Er will sich "durchwurschteln" und sucht noch einen Koch für seinen neuen Imbiss.

Heringsbestand auf ein Viertel geschrumpft

Die Fischerei befinde sich in der größten Krise seit der Wiedervereinigung, weiß auch Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei Rostock. Zimmermann erforscht seit Jahren die Fischbestände in der westlichen Ostsee und berät als Mitglied des Internationalen Rates für Meeresforschung die EU-Politiker. Er und seine Kollegen haben festgestellt, dass in der westlichen Ostsee der Heringsbestand auf ein Viertel geschrumpft ist. Überfischung sei nicht der Grund dafür, so Zimmermann, sondern Klimaveränderungen. Wärmere Winter führten dazu, dass Heringslarven in der Kinderstube der westlichen Ostsee, dem Greifswalder Bodden, verhungerten. Aufgrund des wärmeren Boddenwassers schlüpften sie früher, dann fehle aber noch ihre Nahrung - das Plankton. Anders sei es beim Dorsch, hier hätte die Politik jahrelang nicht auf die Wissenschaftler gehört. Die Bestände seien überfischt worden. Auch Umwelteinflüsse wie die Überdüngung der Ostsee könnten zum Einbruch geführt haben, sagt Zimmermann.

Hoffnung für den Hering?

Für den Hering bestehe allerdings eine Erholungschance. Nach Jahren unterschiedlicher Fangquotenkürzungen im Verbreitungsgebiet wurde im vergangenen Dezember nun endlich ein Gleichgewicht hergestellt, erklärt der Rostocker Wissenschaftler. Bislang mussten nur die Fischer in der westlichen Ostsee drastische Kürzungen hinnehmen. Die dänische und schwedische Fischerei im Kattegat und Skagerrak war bedeutend weniger betroffen. Nun werde es allerdings noch Jahre dauern, bis der Bestand wieder angewachsen ist.

Zweifel an der Wissenschaft

Kapitän Briesewitz kennt die Argumente der Wissenschaft, kann sie aber nicht recht glauben. Im Dezember war er zum letzten Mal zum Heringfangen draußen mit seiner "Christin-Bettina". Im Netz hatte er mehr als 80 Tonnen - viermal so viel wie üblich. "Und alle Größen", sagt Briesewitz. Wenn es keinen Nachwuchs gebe, dann wären doch keine kleineren Fische in sein Netz gegangen, gibt er zu Bedenken. Der Hering bleibt für ihn die nächsten Jahre ein Tabu. Briesewitz will nun Sprotten fangen und Plattfische. Wirtschaftlich reiche das aber nicht aus, um übers Jahr zu kommen, meint er. Nachdenklich wirft der Kapitän einen Blick rüber zur "Westbank". Der ehemalige Krabbenkutter liegt bereit zu seiner letzten Fahrt nach Dänemark. Dort wird das Schiff zersägt und verschrottet. Briesewitz fürchtet, dass seiner "Christin-Bettina" das gleiche Schicksal droht.

Seit Verkündung der neuen Fangquoten im vergangenen Herbst haben sich zwei Haupterwerbs- und fünf Nebenerwerbsbetriebe abgemeldet, heißt es aus dem Fischereiministerium. Acht Fischerboote sind aus dem Betrieb genommen worden.

