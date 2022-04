Stand: 27.04.2022 17:30 Uhr Demmin: Klimaaktivisten versuchen Ölpipeline abzudrehen

Am Vormittag haben Klimaschützer versucht, mehrere Ölpipelines in ganz Deutschland lahmzulegen. Auch in der Nähe von Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind zwei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" auf dem Gelände der Pumpstation Lindenhof im Süden von Demmin eingebrochen. Hier versuchten sie, eine Rohölpipeline abzudrehen. Außerdem kettete sich einer Aktivisten an das Ventil an. Die Klimaaktivisten forderten einen sofortigen Stopp von Öl- und Gasimporten aus Russland. Nach Aufforderung der Polizei beendeten sie die Aktion und verließen friedlich das Gelände. Über die Pipeline fließt Rohöl vom Rostocker Hafen zur Raffinerie nach Schwedt in Brandenburg. | 27.04.2022 17:30