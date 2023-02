Stand: 15.02.2023 09:35 Uhr Darßer Ort: Rundwanderweg wieder freigegeben

Der Rundwanderweg am Darßer Ort im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist komplett fertig gestellt und wieder freigegeben. Das hat das Nationalparkamt Vorpommern mitgeteilt. Seit 2021 fanden immer wieder abschnittsweise Bauarbeiten am Rundwanderweg statt. In den zurückliegenden vier Wochen wurde das letzte Teilstück vom Nothafen bis zur Wegegabelung erneuert.

