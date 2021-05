Corona in MV: Kabinett berät über weitere Schritte Stand: 11.05.2021 05:01 Uhr Wie geht es weiter in der Corona-Pandemie? Darüber berät heute das Kabinett. Im Mittelpunkt stehen die Öffnung von Schulen und Kitas sowie Tourismus und Wirtschaft.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern berät heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Zu der Sitzung sind auch die Teilnehmer des MV-Gipfels geladen - also Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaft und der Kommunen. Kernthemen werden einerseits die Öffnung von Schulen und Kitas und andererseits der Tourismus und die Wirtschaft im Land sein. Am kommenden Sonnabend laufen die bisherigen Corona-Regeln aus. Die zeigen laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Wirkung. Für sie steht fest: Es soll Planungssicherheit für die Wirtschaft geben, aber nicht alles sofort geöffnet werden. Eine zu schnelle Öffnung ginge nach hinten los, so Schwesig.

Öffnungskonzepte werden am Dienstag besprochen

Zuerst werden Schulen und Kitas geöffnet, die hätten oberste Priorität, meint die Ministerpräsidentin. Geöffnet würden sie bei einer stabilen Inzidenz des gesamten Landes von unter 100. Die hätten wir jetzt, dementsprechend sei hier definitiv mit einem Beschluss zu rechnen, sagte Regierungssprecher Andreas Timm. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) haben entsprechende Konzepte erarbeitet, die im Laufe des Tages besprochen werden.

Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Tourismus

In Sachen Tourismus und Handel soll heute Planungssicherheit geschaffen werden. Das heißt, die Rahmenbedingungen - also die Höhe der Inzidenzwerte - für eine Öffnung sollen festgelegt werden. Laut Regierungssprecher Timm muss eine Öffnung auch langfristig gehalten werden können.

