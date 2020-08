Stand: 16.08.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Tests an Schweriner Schule negativ

Nachdem am Freitag ein Corona-Fall an der Schweriner Werner-von-Siemens-Schule bekannt geworden war, liegen nun die Testergebnisse aller knapp 50 Kontaktpersonen vor: Es haben sich keine weiteren Schüler oder Lehrer mit dem Virus infiziert. Das teilte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV mit.

Betroffene Klassen bleiben zu Hause

Er sei sehr erleichtert, so Badenschier. Damit könne der Unterricht an der Regionalen Schule am Montag wie geplant stattfinden - mit Ausnahme der betroffenen Klassen. Die knapp 50 Kontaktpersonen, darunter Mitschüler und Lehrer, bleiben weiterhin in Quarantäne. Sie sollen in fünf bis sieben Tagen ein zweites Mal getestet werden.

Schönberg: Zwei Jahrgänge in Quarantäne

Auch an der Regionalen Schule Schönberg gibt es seit Freitag einen Corona-Fall. Ein zwölfjähriges Kind hatte sich mit dem Virus infiziert. Alle 117 Kontaktpersonen sollen am Montag getestet werden. Die Schule bleibt geöffnet. Die fünften und sechsten Klassen - zusammen 110 Kinder - sowie sechs Lehrer und ein Betreuer müssen aber vorsorglich zu Hause bleiben.

Wieder Unterricht an Ludwigsluster Gymnasium

Am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust wird von Montag an wieder unterrichtet. Mehr als eine Woche war die Schule geschlossen, weil sich drei Lehrer mit Sars-CoV-2 infiziert hatten. Bei 205 Schülern und allen 55 Lehrern sei auch der zweite Test negativ ausgefallen, teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit.

