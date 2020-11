Viele Besucher in Zoos und Tierparks in MV Stand: 18.11.2020 11:48 Uhr Die Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern erleben in diesen Tagen einen für die Jahreszeit ungewöhnlich starken Zulauf. Dabei sind Corona-bedingt nicht alle Anlagen für das Publikum geöffnet.

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sind alle Gehege und Volieren unter Dächern nicht für das Publikum zugänglich. Allein die Freianlagen können besucht werden. Zudem wurden seit Monatsbeginn alle Veranstaltungen abgesagt. Im Güstrower Wildpark fallen beispielsweise die beliebten nächtlichen Wolfsführungen aus, auch das traditionelle Weihnachtsbacken entfällt.

Zoo Rostock will Geld für Artenschutzprojekte sammeln

Der Rostocker Zoo blickt bereits engagiert auf 2021. Mit einer freiwilligen Artenschutzabgabe auf jede Tages- und die Jahreskarte sollen weltweite Projekte finanziell unterstützt werden - unter anderem für Orang-Utans, Baumkängurus, Eisbären und Humboldt-Pinguine.

Land unterstützt mit Millionen

Da in diesem Jahr trotz des aktuellen Besucher-Hochs insgesamt deutlich weniger Menschen in die Einrichtungen gekommen sind, unterstützt das Land die Zoos und Tierparks finanziell. Insgesamt sind bislang rund zwei Millionen Euro aus der Notbetriebshilfe des MV-Schutzfonds an 26 Betreiber geflossen.

