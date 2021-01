Corona: Studenten befürchten Ansteckungen bei Prüfungen Stand: 26.01.2021 06:00 Uhr Angesichts der bevorstehenden Prüfungen an den Unis befürchten Studierendenvertreter Corona-Infektionen im Hörsaal. Sie fordern Online-Prüfungen.

In der kommenden Woche beginnt die Hauptprüfungszeit an den Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern. Studierendenvertreter schlagen Alarm - aus Sorge vor Präsenzprüfungen. Sie haben Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Besorgt sind vor allem die Studierenden an der Universität Greifswald angesichts der hohen Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Dozenten kündigen Präsenzprüfungen an

Noch müssen Prüfungen grundsätzlich online stattfinden. So ist es in einem Erlass des Bildungsministeriums geregelt, der aber am Sonntag ausläuft - und die Prüfungen beginnen am Montag. Einige Dozenten haben bereits angekündigt, dass sie Präsenzprüfungen veranstalten werden. Damit könnten volle Hörsäle Realität werden.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Erste Zweitimpfungen im Hamburger Impfzentrum Mit 500 dafür vorgesehenen Terminen pro Tag wird die Zahl der täglichen Impfungen verdoppelt. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Kritik: Sichere Online-Prüfung müsste inzwischen vorhanden sein

Zwar gelten auch dort Maskenpflicht und Abstandsregeln - doch selbst dann dürften in den größten Raum in Greifswald immer noch mehr als 70 Personen. Das ist zu viel, finden Studierendenvertreter. Sie bestehen auf Online-Prüfungen. Bei denen bestehe aber die Gefahr von Betrug, argumentieren einige Dozenten. Die Studierenden halten dagegen, dass das vergangene Semester hätte genutzt werden müssen, um eine sichere Software-Lösung zu schaffen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.01.2021 | 06:30 Uhr