Stand: 06.06.2020 10:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Sieben Kontaktpersonen von Priester infiziert

Ein katholischer Priester in Vorpommern ist wenige Tage nach seinen Pfingstgottesdiensten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Inzwischen haben die Gesundheitsämter rund 120 Tests bei Menschen aus seinem Umfeld durchgeführt. Bislang wurden auch bei einem ehrenamtlichen Kirchenmitarbeiter des Priesters und sechs weiteren Menschen das Virus festgestellt. Der Kirchenmitarbeiter hatte bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes geholfen. An den Gottesdiensten der Pfarrei St. Bernhard hatten am vergangenen Sonntag in Demmin und Grimmen jeweils rund 30 Menschen teilgenommen. Der Gottesdienst am Sonnabend in Stralsund hatte etwa 50 Besucher. Das teilte das Erzbistum Berlin mit, zu dem die Katholische Kirche in Vorpommern gehört.

Priester in Vorpommern mit Coronavirus infiziert Nordmagazin - 05.06.2020 19:30 Uhr Ein Priester der katholischen St.-Bernhard-Gemeinde in Vorpommern ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Nun werden die Kontaktpersonen ermittelt.







Mehrere Betroffene in Quarantäne

Die Gesundheitsämter ordneten für mehrere enge Kontaktpersonen des Priesters bereits Quarantäne-Maßnahmen an. Außerdem ermitteln sie weiter nach Kontaktpersonen der anderen Infizierten. Die betroffene Pfarrei St. Bernhard mit rund 6.500 Gläubigen hat bis zum 12. Juni alle Gottesdienste in Stralsund, Demmin und auf Rügen abgesagt. Sie bittet Teilnehmer der Pfingstgottesdienste, sich gegebenenfalls bei den zuständigen Gesundheitsämtern zu melden. Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) zufolge ist das nur bei denjenigen nötig, die sich nicht in die während der Gottesdienste ausliegenden Listen eingetragen haben. Bei einem großen Gottesdienst mit 250 Teilnehmern am Pfingstmontag in Stralsund sei der erkrankte Priester nicht dabei gewesen, versicherte ein Sprecher des Erzbistums Berlin. Die Katholische Kirche war zur Verabschiedung eines Pfarrers aus Platzgründen in die evangelische Marienkirche ausgewichen.

