Corona-Regeln schützen auch vor "Magen-Darm"

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) in Rostock hat einen Rückgang bei Magen-Darm-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet. Als eine der Ursachen sehen die Experten die wegen der Corona-Pandemie ergriffenen Hygienemaßnahmen. Der Mund- und Nasenschutz sowie häufiges Händewaschen vermindern demnach nicht nur die Verbreitung des Corona-Virus, sondern auch die Verbreitung anderer Infektionskrankheiten. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich zum Beispiel in diesem Jahr 960 Menschen mit dem Norovirus infiziert. Das sind halb so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Rückgang auf ein Zehntel

Noch stärker ist der Rückgang bei Infektionen mit dem Rotavirus. Hier registrierte das LaGuS etwa 170 Erkrankungen. Das entspricht einem Zehntel der Infektionen im Vergleich zum Vorjahr. Zwar gebe es von Jahr zu Jahr große Schwankungen und eine hohe Dunkelziffer, so ein LaGuS-Sprecher, allerdings sei der Rückgang dieser Erkrankungen in diesem Jahr besonders deutlich. Magen-Darm-Erkrankungen verbreiten sich vornehmlich über sogenannte Schmierinfektionen. Wer sich um saubere Hände kümmert und Abstand zu anderen hält, verringert auch das Risiko, dass sich die entsprechenden Viren verbreiten.

