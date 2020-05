Stand: 12.05.2020 20:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: MV bessert bei Kita-Betreuung nach

Die Landesregierung reagiert auf Kritik an den Plänen zur Wiederöffnung der Kitas in Mecklenburg-Vorpommern und will die Betreuungszeiten erhöhen. Das teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstagabend nach Beratungen mit Vertretern der kommunalen Verbände in Schwerin mit. Die tägliche Betreuungszeit solle werktäglich für Kinder vollzeitbeschäftigter Eltern mindestens sechs Stunden betragen, so Drese. Bisher waren nur 3,5 Stunden vorgesehen, was insbesondere für berufstätige Eltern als unzureichend kritisiert worden war. "Wir haben den MV-Plan heute konkretisiert und wir haben diesen Plan verbessert und weiterentwickelt", so Drese.

Keine Vermischung der Gruppen

Die Betreuung aller Kinder in den Kitas beginnt am 25. Mai. Laut den neuen Plänen sollen die Kinder dann in ihren vertrauten Gruppen von einer festen Bezugsperson betreut werden. "Es darf zu keiner Vermischung der Gruppen kommen", betonte der Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte und Landkreistag-Vorsitzende Heiko Kärger (CDU). Zudem gelte ein strenges Raumkonzept. Eine Betreuung in offenen oder teiloffenen Gruppen, wie sie bisher in vielen Kitas im Land praktiziert worden war, soll es nicht mehr geben. Kinder, die derzeit schon in Notbetreuungsgruppen betreut werden, sollen in diesen Gruppen bleiben.

