Gleich live: Schwesig zu Ergebnissen der Kabinettsklausur

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern berät heute über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, es gehe um zahlreiche Themen, vieles müsse intensiv beraten werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wann Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen können. Schwesig will nach den Beratungen - voraussichtlich gegen 21 Uhr - ein Pressestatement abgeben. NDR.de überträgt auf dieser Seite live.

Klarheit über Großveranstaltungen angestrebt

Außerdem geht es in der Kabinettsklausur um eine Festlegung, ab welcher Besucherzahl eine Veranstaltung eine Großveranstaltung ist. Diese sind bisher bis Ende August verboten. Viele Veranstalter warten seit Wochen auf klare Vorgaben. Das Kabinett will auch beschließen, wann das gelockerte Kontaktverbot gilt: Danach dürfen sich mehrere Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Auch die Frage, wann Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder möglich sind, soll geklärt werden. Künftig kann eine feste Bezugsperson einen Bewohner in den Einrichtungen besuchen.

Schrittweise Öffnungen beschlossen

In den vergangen Tagen waren bereits einige Lockerungen beschlossen worden. So dürfen in Mecklenburg-Vorpommern seit Donnerstag wieder Kosmetikstudios, Massagepraxen und andere sogenannte körpernahe Dienstleistungen öffnen. Am Sonnabend gibt es grünes Licht für Cafés und Restaurants - unter Einhaltung strikter Hygieneregeln. Noch vor Pfingsten sollen Gäste aus anderen Bundesländern Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern machen.

