Corona-Gutachten: Forderungen nach Kurswechsel in MV

Ein Sachverständigengremium hat sich im Auftrag der Bundesregierung die Corona-Maßnahmen genauer angschaut. Die Corona-Maßnahmen haben nur teilweise etwas gebracht, die Datenlage sei ungenügend, so das Fazit im Bericht, der in Mecklenburg-Vorpommern auf ein geteiltes Echo stößt.

Die Masken seien sinnvoll, es komme aber auf das richtige Tragen an. Antatt der 2G- oder 3G-Regeln empfehlen die Experten lieber tagesaktuelle Tests. Und: Lockdowns müssten kurz gehalten werden, um zu wirken, so die Sachverständigen. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern fühle sich in ihrer bisherigen Kritik bestätigt, sagte der Landtagsabgeordnete Thomas de Jesus Fernandes: "Wir müssen wegkommen von dieser Narrativpflege und diesem Abwiegeln von Gegenargumenten. Da erwarte ich eine vernünftige Diskussion in Zukunft, damit man auch vernünftige Maßnahmen treffen kann."

FDP: Viel zu wenig Daten

Einen Kurswechsel in der Corona-Politik fordern auch die Freien Demokraten. Sie stören sich an zwei Punkten, die die Sachverständigen heraustellten: Erstens: In Deutschland gebe es viel zu wenig Daten für eine umfängliche Auswertung. Und zweitens: Die Corona-Regeln seien immer im Bündel beschlossen worden. Einzelne Punkte wie etwa die Schulschließungen zu bewerten, sei deshalb schwer. Für den Landes-Fraktionschef der FDP, René Domke, ist mit Blick auf mögliche künftige Corona-Regeln klar, "dass man nicht mehr in diesen Maßnahmenpaketen abwarten wird, sondern immer die Wirkung der mildesten Maßnahme abwarten wird." Das sei seine Erwartung an einen Bundesjustizminister der FDP.

Kommt die Maskenpflicht im Herbst wieder?

Eben dieser beriet mit dem Bundesgesundheitsminister, wie das Bundesinfektionsschutzgesetz ab Herbst aussehen wird. Man werde sich wohl wieder auf eine Maskenpflicht einstellen müssen, so die beiden wissenschaftlichen Berater der Landesregierung - Bioinformatiker Lars Kaderali und Tropenmediziner Emil Reisinger. Sie rechnen ab September mit stark steigenden Infektionszahlen. Deshalb sei eine gute Vorbereitung jetzt das Gebot der Stunde.

Linke: Es fehlt an deutlicher Kommunikation

Die Gesundheitsexpertin der Linken im Land, Steffi Pulz-Debler, meint, dafür müssten Corona-Tests wieder kostenlos und die Impfkampagne gezielter werden. Sie vermisse außerdem eine "deutliche Kommunikation" nach außen zu den Bürgern und Bürgerinnen. "Wo stehen wir gerade? Was planen wir gerade? Das fehlt mir in den letzten Wochen und Monaten eigentlich komplett, dass wir da den direkten Draht suchen." Selbstkritisch räumte auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Christine Klingohr, ein, Politik müsse besser werden, wenn es darum geht, alle mitzunehmen.

Schließungen vermeiden

Sie sagte auch, nicht alle Corona-Regeln würden noch einmal zum Einsatz kommen: "Wir möchten möglichst, dass Schul- und Kitaschließungen vermieden werden. Wir möchten möglichst, dass die Kinder- und Jugendangebote aufrecht erhalten bleiben. Und dass wir auch in der Wirtschaft, im Tourismus weiterarbeiten können." Auch in den Pflegeeinrichtungen müsse der nötige Schutz aufrecht erhalten werden, ohne die Häuser zu schließen. Das Wichtigste sei, dass das Bundesinfektionsschutzgesetz entsprechend angepasst werde. Darauf dringt aktuell auch die Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).

