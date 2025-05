Stand: 05.05.2025 11:43 Uhr Hagenow: Polizeifahrzeug kollidiert mit Laterne

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es am Sonntag einen Unfall mit einem Funkstreifenwagen der Polizei gegeben. Laut eines Polizeisprechers war das Fahrzeug mit Blaulicht nach Wittenburg zu einem Einsatz im Zusammenhang mit einem Autodiebstahl unterwegs. Bei Regen verlor dann aber das Polizeifahrzeug den Halt in der Kurve von der Schweriner Straße in die Lange Straße, rutschte und rammte eine Straßenlaterne. Die wurde dabei vollkommen zerstört. Menschen waren zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht auf dem Gehweg. Die Insassen des Streifenwagens blieben unverletzt. Insgesamt beträgt der Schaden an Laterne und Polizeifahrzeug etwa 7.000 Euro.

