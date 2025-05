Stand: 05.05.2025 08:55 Uhr Landkreis Vorpommern-Greifswald nimmt ab sofort Wasserproben

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald beginnt am Montag mit der Kontrolle der Wasserqualität an den Badestellen im Landkreis. Die Mitarbeiter an den Standorten Greifswald, Anklam und Pasewalk prüfen nach Angaben des Kreises an insgesamt 57 Badestellen, ob Wasser und Umgebung für alle Badegäste in Ordnung sind. Bei den Kontrollen werden der pH-Wert und zusätzlich im Bodden und in den Binnenseen die Sichttiefe des Wassers gemessen. Zudem schauen die Expertinnen und Experten, ob es Verschmutzungen gibt. Geprüft werden unter anderem auch Färbung, Trübung und eventuelle Schaumbildung des Wassers. Weiterhin wird eine mikrobiologische Probe (250 ml) an einer Stelle genommen, an der das Wasser ungefähr einen Meter tief ist – und dort etwa 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Diese wird auf Bakterien (Enterokokken, Escherichia coli) untersucht. Zu jeder Kontrolle vor Ort gehört außerdem die Besichtigung der Badestelle, also die Prüfung, wie es um die Strandsauberkeit bestellt ist. Insgesamt sieben Badestellen werden seit diesem Jahr auch digital überwacht. Da trotz regelmäßiger Überwachung nicht alle Risiken beim Aufenthalt in natürlichen Gewässern ausgeschlossen werden können, hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales Flyer zum Baden im Meer sowie zum Baden in Seen erarbeitet.

Folgende 39 Badestellen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Anklam und Greifswald kontrolliert:

Ostseeküste der Insel Usedom : Karlshagen (Campingplatz und Hauptstrand), Trassenheide (Hauptstrand und Campingplatz), Zinnowitz (Hauptzugang, Fischerstrand und Campingplatz), Zempin (Hauptzugang), Koserow (Kurplatz), Koserow (FKK-Parkplatz), Kölpinsee (Hauptstrand), Ückeritz (Campingplatz und DLRG), Bansin (Seebrücke und Langenberg), Heringsdorf (Seebrücke und Sportstrand), Ahlbeck (Seebrücke und Sportferienpark)

: Lütow (Campingplatz) Greifswalder Bodden : Lubmin (Seebrücke, Waldheide und Teufelsstein), Gahlkow, Loissin (Rettungsturm), Ludwigsburg, Strandbad Eldena, NEU ab 2025: Insel Riems

: Gützkow (Kosenowsee), Pinnower See, Wolgastsee in Korswandt, Hohensee, Berliner See in Buggenhagen, Kiessee in Zarrenthin, Pulow See NEU ab 2025: Straßensee Wangelkow (überwacht, aber nicht in der Badewasserkarte)

Folgende 18 Badestellen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Pasewalk kontrolliert:

Binnenland : Schmiedegrundsee Neuensund, Erdkuhle Jatznick, Kiessee Krugsdorf, Haussee Rothenklempenow, Löcknitzer See, Kutzow-See Plöwen, Obersee Blankensee, Altwigshagener See, Schloßsee Penkun, Ludwigshofer See (überwacht, aber nicht in der Badewasserkarte)

Küste Stettiner Haff : Altwarp (Dorf und Siedlung), Vogelsang, Bellin, Ueckermünde, Grambin, Mönkebude

: Altwarp (Dorf und Siedlung), Vogelsang, Bellin, Ueckermünde, Grambin, Mönkebude Regelmäßig überprüft wird außerdem der Neuwarper See in Rieth

Sollten den Bürgerinnen und Bürgern andere Gewässer bekannt sein, in denen viel gebadet wird, kann dies beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Weitere detaillierte Informationen zu den einzelnen Badegewässern sind der Badegewässerkarte zu entnehmen.

