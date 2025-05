Stand: 05.05.2025 07:30 Uhr "Biker mit Herz" sammeln für gute Zwecke

Mit einem Bikergottesdienst und anschließender Ausfahrt hat der Verein "Biker mit Herz" aus Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestern Geld für den ambulanten Kinderhospizdienst "Querleben e. V." in Mirow gesammelt. Dabei sind mehr als 6.800 Euro zusammengekommen. Weitere 2.000 Euro hat der Verein zur Förderung von Nachwuchsrettungskräften gespendet. Unter anderem an die DRK-Jugend, die THW-Jugend und Jugendfeuerwehren aus der Region. Der Bikergottesdienst zum Saisonstart im Mai hat zum vierten Mal in Neubrandenburg stattgefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte