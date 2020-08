Stand: 30.08.2020 08:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bundesverdienstkreuz für Matthias von Hülsen

Der Gründungsintendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Matthias von Hülsen, wird heute Vormittag mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik ausgezeichnet. Der 77-Jährige erhält den Orden für seine Verdienste um das Allgemeinwohl. Matthias von Hülsen arbeitete noch als Kinderarzt in Hamburg, als er 1990 in der DDR zunächst das Musikfest Mecklenburg-Vorpommern gründete, aus dem dann die Festspiele wurden. Von Hülsen leitete das Festival zunächst bis 2002 sowie nochmals zwischen 2009 und 2013.

Kammermusikfestival vereint Künstler aus aller Welt

Seither hat der Musikliebhaber und Manager gemeinsam mit der Geigerin Viviane Hagner das Festival Krzyżowa-Music aufgebaut. Bereits zum sechsten Mal kamen in der Wojewodschaft Niederschlesien in den vergangenen zwei Wochen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt zu diesem Kammermusikfestival zusammen. Die besondere Auszeichnung, das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik, wird Matthias von Hülsen heute im Schloss Krzyżowa, ehemals Kreisau, überreicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.08.2020 | 08:00 Uhr