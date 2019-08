Stand: 05.08.2019 16:36 Uhr

Brodkorb fordert Aus für Inlandsflüge von Ministern von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Minister, Staatssekretäre und Beamte der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns sollten für einen besseren Klimaschutz am Boden bleiben. Der klimapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Mathias Brodkorb, fordert künftig einen weitgehenden Verzicht auf Inlandsflüge. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte Brodkorb, die Landesregierung müsse mit gutem Beispiel vorangehen und das klimaschädliche Fliegen beenden: "Man muss keinen Fördermittelbescheid per Hubschrauber überbringen."

"Klimaneutralen Umbau der Landesverwaltung voranbringen"

Der SPD-Landtagsabgeordnete erklärte, wenn Politik den Klimaschutz durch eine CO₂-Steuer fördern wolle, dann bedeute das Lasten und Zumutungen für alle. Die Bürger seien sicher eher dafür zu gewinnen, wenn der Staat bei sich selbst anfange. Für ein Umsteuern ohne neue Treibhausgase sei auch deshalb ein Verzicht auf Inlandsflüge nötig. Damit könne die Landesregierung den nötigen klimaneutralen Umbau der Landesverwaltung voranbringen, so Brodkorb, der bekennendes Greenpeace-Mitglied ist. Die Flüge seien durch Kontrollen und Anreisen ohnehin oft zeitraubend. In der klimafreundlicheren Bahn lasse sich dagegen besser arbeiten.

Brodkorb kündigt Antrag der SPD-Fraktion an

Brodkorb kündigte einen Antrag der SPD-Fraktion für die Zeit nach der Sommerpause an - bis dahin werde es sicher noch einige Debatten geben. Skeptisch äußerte sich der klimapolitische Sprecher der Regierungsfraktion zu einem möglichen kompletten Umbau der Dienstwagenflotte und den Einstieg in die Elektro-Mobilität. Die E-Autos seien "nicht im eigentlichen Sinn umweltfreundlich", bei der Produktion der Batterien würden Gifte freigesetzt und Ressourcen verbraucht, so der ehemalige Finanzminister, der Ende April wegen eines zerrütteten Vertrauensverhältnisses zu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zurückgetreten war.

Linksfraktion: Bahn leider keine echte Alternative

Die Umweltexpertin der Linksfraktion, Mignon Schwenke, erklärte, es sei eine Selbstverständlichkeit, dass Regierungsmitglieder und auch Abgeordnete Inlandsflüge meiden sollten. Es gehe immerhin um die Vorbildrolle von Ministerien und Landtag. Leider sei die Bahn gerade auf langen Strecken "in einem desaströsen Zustand". Wegen der vielen Verspätungen seien Züge nicht konkurrenzfähig und "leider keine echte Alternative zum Fliegen". Schwenke forderte erneut mehr Investitionen in das Schienennetz.

Minister und Mitarbeiter vergangenes Jahr 560 Mal geflogen

Nach Angaben der Landesregierung sind Minister und Mitarbeiter der Landesverwaltung allein im vergangenen Jahr rund 560 Mal mit dem Flugzeug oder dem Hubschrauber gereist. Noch ist offen, ob die Landesregierung die Initiative ergreift und in einem neuen Reisekosten-Gesetz die Inlandsflüge verbietet. Vor gut zwei Monaten war ein solcher Schritt noch nicht geplant. Das geht aus der Antwort auf eine Parlamentsanfrage hervor. Regierungssprecher Andreas Timm spricht auf Anfrage von "Überlegungen", konkrete Maßnahmen seien aber nicht geplant. Er verwies auf eine interministerielle Arbeitsgruppe, die sich Gedanken machen soll, welche Schritte die Landesregierung beim Klimaschutz konkret gehen könne. Laut Umweltbundesamt ist Fliegen jedoch "die klimaschädlichste Art sich fortzubewegen" - vor allem der hohe Verbrauch von Kerosin verstärke den Treibhauseffekt und damit den Klimawandel.

Mehrheit der Bürger für Anreize statt Verbote beim Klimaschutz

Die schwarz-rote Bundesregierung will eine CO₂-Steuer einführen, um den Ausstoß des klimaschädlichen Gases zu reduzieren. Für den 20. September hat das Kabinett ein Maßnahmenpaket angekündigt. Im ARD-Deutschlandtrend hatte sich jüngst eine Mehrheit der Bürger für Anreize statt Verbote beim Klimaschutz ausgesprochen. Für die Einführung einer CO₂-Steuer sind nur 35 Prozent der Befragten.

Brodkorb im Fall einer CO₂-Steuer für Entlastung der Bürger

Ministerpräsidentin Schwesig hatte jüngst vor zu hohen Belastungen gerade der Bevölkerung auf dem Land gewarnt, die müsse oft weite Strecken zurücklegen. Ähnlich äußerte sich zuletzt Energieminister Christian Pegel (SPD). Brodkorb sagte jetzt, die geplante CO₂-Steuer sei nicht dazu da, dem Staat zusätzliche Einnahmen zu schaffen. Es gehe um die umweltpolitische "Steuerungsfunktion". Deshalb müsse an anderer Stelle eine Entlastung für den Bürger geschaffen werden. "Wozu haben wir eigentlich eine Mehrwertsteuer?", so Brodkorb. Denkbar sei, "in einem ganz radikalen Modell" auf die Mehrwertsteuer zu verzichten.

