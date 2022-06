Brand in Wismar offenbar durch Lampe zur Cannabis-Zucht ausgelöst Stand: 07.06.2022 16:45 Uhr Die beiden Brände in einem Haus in der Wismarer Altstadt wurden offenbar durch brennende Cannabis-Pflanzen ausgelöst. Zu diesem vorläufigen Schluss kommt der Brandsachverständige.

Durch die beiden Brände in einem Wohnhaus in der Wismarer Altstadt war am Wochenende ein Millionenschaden entstanden. Der erste Brand war nach ersten Erkenntnissen am frühen Samstagabend in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Dort entdeckten die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schwerin in einer Duschkabine verbrannte Cannabispflanzen. Eine 400-Watt-Lampe soll die etwa 1,50 Meter hohen Pflanzen in Brand gesetzt haben.

Haus ist unbewohnbar

Nachdem das Feuer von der Feuerwehr gelöscht worden war, brannte es in der Nacht erneut in dem Haus mit sechs Wohnungen. Die Ermittler vermuten, dass sich das Feuer über die Badezimmerlüftung durch einen Versorgungsschacht ausgebreitet hat. Bei den Feuern wurde niemand verletzt. Das Gebäude gilt durch die Brandschäden und den starken Löschwasser-Einsatz als unbewohnbar - die Polizei schätzt den Schaden auf etwa eine Million Euro. Gegen den Mieter wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

