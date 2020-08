Stand: 01.08.2020 17:39 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sonne satt: Besucheransturm auf Ostseeküste in MV

Sonniges Wetter mit Temperaturen von teils knapp 30 Grad haben den Stränden an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns am Sonnabend einen Besucheransturm beschert. Nach Angaben verschiedener DLRG-Wachstationen waren die Strände ausnahmslos sehr gut besucht. "Das ist für uns heute der beste Tag der Saison", sagte ein Wachführer einer Wasserrettungsstation im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg), wo am Nachmittag 25 Grad gemessen wurden.

Volle Strände in Graal-Müritz

Auch an den Stränden des Seeheilbades Graal-Müritz tummelten sich die Besucher, die das hervorragende Wetter für sich nutzen und vereinzelt in der rund 18 Grad kalten Ostsee Erfrischung suchten. "So voll wie heute war es an diesem Strand in diesem Jahr noch nicht", sagte Abschnittsleiter André Rieckhoff.

Gemeinde schließt Strand wegen Überfüllung

Die Gemeinde Zierow musste am Nachmittag den Strand wegen Überfüllung sogar für weitere Badegäste schließen. Außerdem waren alle Parkplätze belegt. Volle Parkplätze prägten auch in Warnemünde das Bild. Wegen des hohen Besucheraufkommens stellte die Polizei einige Verkehrsbehinderungen fest. So staute es sich teils Kilometer weit wie beispielsweise in Hinrichshagen am Abzweig Markgrafenheide oder auf Usedom. Der Landestourismusverband geht davon aus, dass sich gegenwärtig rund 400.000 Gäste in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Mecklenburg-Vorpommern. mehr NDR Info Corona-Ticker: Besucher-Ansturm auf Küsten NDR Info An den Badestellen im Norden ist es voll geworden - manche Strand-Zugänge wurden wegen drohender Überfüllung gesperrt. Außerdem: Helgoland weitet Maskenpflicht aus. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.08.2020 | 17:00 Uhr