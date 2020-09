Stand: 25.09.2020 09:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bentwisch: Adcada stellt Insolvenzantrag

Die Unternehmensgruppe Adcada aus Bentwisch bei Rostock ist zahlungsunfähig. Am Dienstag ist beim Amtsgericht Rostock ein Insolvenzantrag gestellt worden. Das Unternehmen betreibt seit einigen Jahren 16 Tochterfirmen, die unter anderem in den Bereichen Modehandel, Immobilien, Finanzen und sowie in der Produktion von Nasen-Mundschutzmasken aktiv sind.

Fragwürdige Anleihen

In der Vergangenheit ist Adcada mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Im Finanzbereich wurden fragwürdige Unternehmensanleihen angeboten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnte mehrfach vor den Anlagen und hat nun bei einer Anleihe eine sofortige Rückabwicklung angeordnet. Diese Rückzahlung, nach einem Medienbericht fast 1,5 Millionen Euro, kann Adcada offenbar nicht leisten.

Sanierungsplan soll geprüft werden

Die Unternehmensgruppe, die nach eigenen Angaben 140 Mitarbeiter beschäftigt, will laut Homepage mit dem Insolvenzverwalter einen Sanierungsplan prüfen und umsetzen. Im Übrigen ermittelt die Rostocker Staatsanwaltschaft gegen die Geschäftsführung der Adcada GmbH wegen des Vorwurfs des Kapitalanlagebetrugs und des unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften.

