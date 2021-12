Behindertenverband MV begrüßt Triage-Beschluss Stand: 28.12.2021 14:05 Uhr Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen müssen im Falle einer pandemiebedingten Triage auf Intensivstationen besser geschützt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe entschieden. Sozialminsterin Drese und der Behindertenverband MV begrüßen die Entscheidung.

Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag den Gesetzgeber aufgefordert, Menschen mit Behinderungen im Falle einer pandemiebedingten Triage zu schützen. Wenn also Intensivmediziner entscheiden müssen, wen sie in der Corona-Pandemie bei knappen Ressourcen wie Betten oder Beatmungsgeräten zuerst behandeln können und wen nicht, dürfen beeinträchtigte Menschen nicht benachteiligt werden.

Werden Betten und Geräte in den Krankenhäusern knapp, sind Menschen mit Behinderungen nach derzeitiger Gesetzeslage nicht genügend vor Diskriminierung aufgrund einer Behinderung geschützt, heißt es im Beschluss des Gerichts. Bislang gibt es im Falle einer Triage, wenn intensivmedizinische Ressourcen knapp werden, keine gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Was ist Triage? Als Triage wird in der Medizin die Aufgabe bezeichnet nach der entschieden wird, in welcher Reihenfolge und Dringlichkeit Patienten versorgt werden. Dabei kann zum Beispiel die Überlebenschance eine Rolle spielen. In einer Triage werden die Patienten in Kategorien eingeteilt, welche die Schwere ihrer Erkrankung bestimmen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das sogenannte Manchester-Triage-System am weitesten verbreitet und beinhaltet fünf Kategorien: "sofort", "sehr dringend", "dringend", "normal" und "nicht dringend".

Das Wort Triage stammt vom französischen Verb "trier", das "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet.

Zuspruch aus Sozialministerium und Behindertenverband

Landes-Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßte die Entscheidung des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts. "Die Interessen von Menschen mit Behinderungen sind besonders schutzbedürftig", teilte Drese mit. Zuspruch kam auch von Peter Braun, Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Seiner Ansicht nach haben viele Behinderte und beeinträchtigte Menschen sowie Betroffenenverbände "große Sorge", im Ernstfall "hinten runter zu fallen, weil sie nicht als so wertvolles Leben anerkannt werden", so Braun. Zwar bleibe es immer eine individuelle Entscheidung der behandelnden Ärzte, eine gesetzliche Grundlage sei jedoch nötig. Neben dem neuen Gesetz, das nun zügig kommen muss, so Braun, müssen aber auch wieder wieder mehr Intensivbetten eingerichtet werden, meint der Landesvorsitzende des Behindertenverbandes.





Kriterien zur Triage bislang ohne gesetzliche Grundlage

Dass es bisher keine gesetzliche Regelung gibt, nach welchen Kriterien Triage-Entscheifungen getroffen werden sollen, ist nach Ansicht der Karlsruher Richter verfassungwidrig. Bislang arbeitete man im Ernstfall mit "klinisch-ethischen Empfehlungen", die unter anderem von der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) mit erarbeitet wurden. Diese seien jedoch nicht rechtsverbindlich. Die Bundesregierung kündigte einen "zügigen" Gesetzesentwurf an.

