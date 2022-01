Bauernproteste: Hunderte Landwirte mit ihren Traktoren in Schwerin Stand: 28.01.2022 11:34 Uhr Hunderte protestierende Bauern fahren seit dem Vormittag mit ihren Traktoren durch Schwerin und Umgebung. Laut Polizei kommt es durch den acht Kilometer langen Konvoi zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Vor der Staatskanzlei demonstrieren Landwirte gegen verschärfte politische Vorgaben.

In einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schildern sie ihren Unmut. Es geht vor allem um den Entwurf zur neuen Düngelandesverordnung. Tritt diese in Kraft, darf auf fast der Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes weniger gedüngt werden. Nach Angaben des Agrarministeriums ist dort das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet. Landwirte zweifeln dies an. Sie kritisieren zudem das Messverfahren des Landes und bestreiten, dass sie allein die Verursacher für die zu hohen Nitratwerte seien.

Protest auch gegen "desaströse Situation der Tierhalter"

Zudem verweist der Bauernverband in dem Brief darauf, dass Landwirte für sauberes Grundwasser stehen würden. Inzwischen werde jeder zweite Hektar im Land nach den Vorgaben eines Agrarumweltprogramms bewirtschaftet. Dazu würden auch strenge Düngevorgaben beachtet. Mit dem Entwurf des Landes drohten vielen Bauern weniger Einnahmen, da sie weniger Nährstoffe ausbringen dürften, was wiederum weniger Ernte bedeuten würde. Zugleich wolle man auf die "desaströse Situation der Tierhalter" im Land aufmerksam machen. Die Agrar- und Ernährungsbranche gilt als einer der wichtigsten Arbeitgeber im Nordosten.

Zwei Traktoren-Korso nach Schwerin

Schon am frühen Morgen hatten sich rund 350 Bauern mit ihren Traktoren aus allen Landesteilen auf den Weg nach Schwerin gemacht. Mit zwei Konvois fuhren die Landwirte in den frühen Morgenstunden los: Eine Gruppe kam aus dem Osten des Landes, der nördliche Konvoi führte von Neubukow über die B105 und die B106 nach Schwerin.

Verkehrsbehinderungen in Schwerin bis zum Nachmittag möglich

Start des Korsos in Schwerin war im Gewerbegebiet Göhrener Tannen. Dann ging es über den Fährweg und die Carl-von-Linde-Straße und die Pampower Straße über die Umgehungsstraße zum Grünen Tal in Richtung Zoo. Über die Crivitzer Chaussee fuhren die Traktoren auf den Obotritenring zur Wismarschen Straße und weiter über die Umgehungsstraße, Gadebuscher Straße, Lübecker Straße, Obotritenring, Ostorfer Ufer, Ludwigsluster Chaussee bis zur Kreuzung Karl-Marx-Allee. Dann fuhren die Landwirte eine weitere Runde, anschließend endet der Korso wieder im Gewerbegebiet. Um 14 Uhr soll die Veranstaltung enden.

