Stand: 29.04.2025 12:20 Uhr Neubrandenburg: Durchsuchungen nach Einbruchsserie bei Deutscher Bahn

Wegen mehrerer Einbrüche in Lagerhallen der Deutschen Bahn in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Bundespolizei zwei Männer festgenommen und Wohnungen durchsucht. Dabei seien in Neubrandenburg und Bandelin bei Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unter anderem eine Vielzahl hochwertiger Werkzeuge sichergestellt worden, teilte ein Sprecher des Bundespolizei in Stralsund mit. Die Einbrüche sollen zwischen Anfang und Mitte Dezember 2025 begangen worden sein, heißt es. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 24.000 Euro.

