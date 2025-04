Stand: 29.04.2025 16:01 Uhr Männer greifen 62-Jährigen in Schwerin an: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Angriff am Südufer des Schweriner Pfaffenteichs sucht die Polizei Zeugen. Ein 62-Jähriger ist in der Arsenalstraße am Montagabend von zwei unbekannten Männern angegriffen und durch mehrere Faustschläge verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 17.30 Uhr. Laut Polizei war dem Angriff ein Streit mit einer Frau vorausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Menschen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51 80 - 22 24 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

