Bauarbeiten: Vollsperrung der A20 bei Tribsees bis Mittwoch Stand: 13.10.2020 10:28 Uhr Mitten in der Herbstferienzeit brauchen Autofahrer auf der A20 zum Teil viel Geduld. Noch bis Mittwoch ist die Autobahn zwischen Tribsees und Bad Sülze in beiden Richtungen voll gesperrt.

Autofahrer müssen auf der wichtigsten Ost-West-Verbindung in Mecklenburg-Vorpommern - auf der A20 - wieder zwei Tage Vollsperrung bei Tribsees in Kauf nehmen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Schwerin werden am Dienstag und Mittwoch Entwässerungsleitungen am Teilstück westlich der Trebeltalbrücke gebaut. Auf dem 800 Meter langen Moor-Abschnitt an der Trebel war die A20 im Jahr 2017 auf spektakuläre Weise abgesackt und eingebrochen.

Verkehr wird über L19 und L23 umgeleitet

Die Sperrung beginnt am Dienstagmorgen um 8 Uhr und dauert voraussichtlich bis Mittwochabend, 18 Uhr. Es werde auch nachts gearbeitet, hieß es. Der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze werde über die Landesstraßen 19 und 23 umgeleitet. Anliegergemeinden befürchten - wie schon in der Vergangenheit - enorme Verkehrsbelastungen. In dieser Zeit sind in sieben Bundesländern Herbstferien, darunter Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

