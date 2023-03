Backhaus: Härtefall-Hilfe für Öl- und Holzheizungen kommt Stand: 29.03.2023 17:20 Uhr Nach langem Tauziehen sind die Hilfen für Besitzer von Holzpellets-, Kohle- oder Öl-Heizungen jetzt beschlossen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 1,8 Milliarden Euro freigegeben.

Die Härtefall-Hilfe kommt, verspricht der zuständige Klimaschutzminister Till Backhaus (SPD). Es müsse nur noch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern unterzeichnet werden. Dann könnten spätestens ab Mai die Anträge bearbeiten werden. Sie sollen online oder in Papier-Form eingereicht werden können. Angekündigt war die Hilfe schon Ende vergangenen Jahres.

Maximal 2.000 Euro für Betroffene

Rund 100.000 Haushalte hätten in Mecklenburg-Vorpommern Anspruch auf den Ausgleich für gestiegene Energiekosten, so Backhaus. Maximal könne es 2.000 Euro geben. Rechnungen zwischen dem 1. Januar und dem 1. Dezember 2021 würden anerkannt. Das Ministerium nannte ein Beispiel: So könne ein Haushalt, der 3.000 Liter Heizöl für einen Literpreis von 1,60 Euro bezog mit 430 Euro Hilfe rechnen.

