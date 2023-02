Auto gerät unter Trecker - Fahrer stirbt nach Unfall Stand: 17.02.2023 05:59 Uhr Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor nahe Bentwisch bei Rostock ist der 37-jährige Autofahrer noch am Unfallort gestorben. Die Strecke blieb stundenlang gesperrt.

Laut Polizei hatte der Verunglückte am Donnerstagabend in einer S-Kurve offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren und war dann direkt in den Traktor gefahren. Das schwere Fahrzeug begrub den Kleinwagen unter sich und quetschte ihn regelrecht zusammen. Für den 37-jährigen Eingeklemmten kam jede Hilfe zu spät. Erst mit dem Einsatz von schwerem Gerät konnte der Traktor angehoben und der Verstorbene aus dem Fahrzeugwrack herausgeholt werden.

Seelsorger am Unfallort

Die L182 zwischen Bentwisch und Groß Kussewitz wurde nach dem Unfall am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt. Währenddessen untersuchte ein Gutachter der DEKRA den Ablauf des Unfalls. Für die erste Betreuung des geschockten 45-jährigen Traktorfahrers wurde ein Seelsorger angefordert. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100.000 Euro.

