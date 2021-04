AstraZeneca bald nur noch für Zweitimpfungen Stand: 27.04.2021 06:34 Uhr In den kommenden Wochen sollen die vorhandenen AstraZeneca-Impfdosen verimpft werden. Anschließend soll der Impfstoff nur noch für Zweitimpfungen verwendet werden.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis jetzt knapp 20.000 AstraZeneca-Impfdosen verbraucht worden. Weitere 15.000 Dosen lagern jedoch noch - unter anderem bei Hausärzten. In den kommenden Wochen sollen diese verimpft werden, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Einen genauen Zeitraum nannte er nicht.

AstraZeneca-Impfstoff nur noch für Zweitimpfungen

In Torgelow werde es am Freitag eine Sonderimpfaktion mit AstraZeneca ohne Anmeldung geben, so Andreas Meinhold vom Ärzteverbund Haffnet. Glawe teilte zudem mit, Mecklenburg-Vorpommern werde in Zukunft keinen AstraZeneca-Impfstoff mehr beschaffen. Außer für Menschen, die schon ein erstes Mal mit AstraZeneca geimpft worden sind. Biontech/Pfizer sei verträglicher und werde von der Bevölkerung stärker nachgefragt, so Glawe .

Größere Impfstofflieferungen erwartet

In den nächsten Wochen soll es mit der Belieferung von Biontech- und Moderna-Impfstoff deutlich vorangehen. Diese Woche erreichen 29.200 Biontech- und 8.400 Moderna-Impfdosen Hausärzte und Impfzentren. Im Mai und Juni erwartet der Minister insgesamt eine Lieferung von über 420.000 Impfdosen beider Hersteller.

