Angelboot kentert auf Unterwarnow: Zwei Angler gerettet Stand: 17.04.2023 15:46 Uhr Auf der Unterwarnow in Rostock ist am Montagvormittag ein Angelboot gekentert. Für zwei Angler ging der Unfall glimpflich aus - dank schneller Hilfe.

Das Boot mit den beiden Anglern kenterte nach Angaben der Einsatzkräfte auf Höhe des Fähranlegers Oldendorf. Beide Angler gingen über Bord. Mehrere Notrufe gingen ein. Die Schifffahrtspolizei machte sich mit dem Boot "Rosenort" zum Einsatzort. Da andere Boote in der näheren Umgebung auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten auch sie zur Hilfe. So gelang es, gemeinsam die beiden Männer an Bord zu nehmen.

Unterkühlt, aber unverletzt

An Land hatten sich bereits die Rettungskräfte - darunter auch ein Notarzt- und Rettungswagen - postiert, um beide Personen umgehend in Empfang zu nehmen. Sie konnten unterkühlt, aber unverletzt gerettet werden. Das Boot konnte von den Einsatzkräften geborgen werden, warum es kenterte, wird nun ermittelt.

