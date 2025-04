Stand: 25.04.2025 06:00 Uhr Greifswald: Anmeldung zum diesjährigen "Stadtradeln" hat begonnen

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) können sich interessierte Freizeit-Radsportler noch für das diesjährige "Stadtradeln" anmelden. Bereits zum elften Mal ist auch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bei der bundesweiten Aktion dabei. Alle, die in Greifswald leben, arbeiten, die Schule oder Universität besuchen oder einem Verein angehören sind eingeladen, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Geradelt wird in Greifswald vom 1. bis 21. Mai.

Viele Preise für 775 Kilometer

Dieses Jahr steht das Stadtradeln ganz im Zeichen des 775. Stadtjubiläums von Greifswald – mit besonderen Aktionen, attraktiven Preisen und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm. Die Anmeldung für Teams und Einzelstarter ist ab sofort auf der Internetseite der Stadt möglich. Auch eine spezielle Stadtradeln-App steht zur Verfügung. Bereits ab zwei Personen können Teams gegründet werden – Einzelstarter schließen sich dem Offenen Team Greifswald an. In diesem Jahr winken wieder Preise und Pokale. Ausgezeichnet werden Teams mit den meisten Gesamtkilometern und Kilometern pro Kopf sowie das beste Familienteam, die beste Schule und der aktivste Verein. Die Stadtwerke Greifswald GmbH stiften zudem Gutscheine im Wert von 200 Euro für den aktivsten Verein und die engagierteste Schule. Dazu gibt es eine exklusive Jubiläumsverlosung: Wer Teil eines Teams ist, das mindestens 775 Kilometer schafft, und selbst mitgeradelt ist, nimmt automatisch an der Verlosung zusätzlicher Preise teil.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald