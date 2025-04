Stand: 25.04.2025 07:53 Uhr Vier Monate nach Weihnachtsmarkt in Rostock: Schotter statt Grün

Weil am Bussebart in Rostock das neue Volkstheater entsteht, mussten die Schausteller mit Fahrgeschäften ihren angestammten Platz zum Weihnachtsmarkt 2024 erstmals verlassen. Als Ausweichplatz hatte die Großmarkt GmbH, die den Weihnachtsmarkt veranstaltet, eine Grünfläche am Kröpeliner Tor genutzt. Dort wurden zahlreiche erst vor wenigen Jahren neu angepflanzte Bäume gefällt, der Rasen teilweise mit Schotter überzogen. Damals wurde zugesagt, dass auf der Fläche eine Blumenwiese und Stauden angelegt werden. Doch davon ist bislang nichts zu sehen. Lediglich fünf Blumenkübel stehen. Dass die Fläche noch immer brach liegt, habe zwei Gründe, erklärte Inga Knospe, die Geschäftsführerin der Großmarkt GmbH gegenüber dem NDR. Einerseits seien die Nächte bisher nicht vollständig frostfrei gewesen und andererseits habe die zuständige Firma in den letzten zwei Wochen keine Zeit gehabt. Doch diese Firma beginne dort in den nächsten zwei Wochen mit Aussaat und Pflanzungen. Der Wechsel zwischen Rummel und Bepflanzung ist auch für die nächsten Jahre vorgesehen.

