Altentreptow: Der "Große Stein" in ganzer Pracht Stand: 05.06.2021 10:00 Uhr Der "Große Stein" in Altentreptow bei Neubrandenburg ist nach einer aufwendigen Hebung nun komplett sichtbar. Der rund 450 Tonnen schwere Riese gilt als zweit größter Findling Deutschlands.

In Altentreptow bei Neubrandenburg ist der Findling "Großer Stein" nach einer technisch anspruchsvollen Hebung nun im vollen Umfang sichtbar. Mit etwa 450 Tonnen ist der Riesen-Findling nur wenige Tonnen leichter als Deutschlands größter Findling, dem "Kleinen Grafenstein" südlich von Berlin, der auf 470 Tonnen Gewicht geschätzt wird.

Besuchermagnet für Altentreptow

Der Hammergranit ragte ursprünglich nur zur Hälfte aus dem Erdreich. Im Mai wurde er mit hydraulischen Pumpen um 2,90 Meter nach oben gepresst. Durch das Anheben erhofft sich die Stadt Altentreptow einen Besuchermagneten im sanierten Park am Klosterberg. Initiiert hatte die Aktion die Stadtvertretung von Altentreptow. Sie erntet viel Kritik für das Projekt - unter anderem vom Steuerzahlerbund, der die Kosten in Höhe von 260.000 Euro als Verschwendung rügte.

Schon lange gilt der acht Meter lang und fünf Meter hohe Stein als zweitgrößter Findling der nördlichen Eiszeiten auf dem deutschen Festland. Nach Angaben von Karsten Schütz vom Geologischen Landesdienst Mecklenburg-Vorpommern ist er etwa zwei Milliarden Jahre alt und kam mit der Weichsel-Eiszeit vor etwa 25.000 Jahren aus Schweden in die Region. Auf Rang drei der Findlinge in Deutschland liegt übrigens der "Alte Schwede", der in Hamburg 1999 von einem Rostocker Bergungs-Unternehmen aus der Elbe geborgen wurde und auf 217 Tonnen Gewicht kommt. Als größter Riesen-Findling wird der Buskam vor der Küste Rügens eingeschätzt, der aber im Ostseewasser liegt und nur oberflächlich herausragt. Seine Maße werden mit 200 Kubikmeter Volumen und 550 Tonnen Gewicht angegeben.

