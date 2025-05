Stand: 12.05.2025 16:21 Uhr Autos stoßen zusammen: Kurzzeitige Sperrung nach Unfall auf A20

Auf der A20 sind in der Nähe der Anschlussstelle Rostock-Südstadt am Montag zwei Autos miteinander kollidiert. Der Fahrer eines Mitsubishis fuhr in Richtung Wismar auf den Beschleunigungsstreifen und wollte auf die Autobahn. Von hinten näherte sich mit hohem Tempo ein Audi, der den Mitsubishi am Heck traf. Der Mitsubishi wurde schwer beschädigt. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden, um die Trümmerteile von der Straße zu räumen. Es waren Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock