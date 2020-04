Stand: 09.04.2020 17:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nach Kritik: Abi-Prüfungen in MV schon ab 8. Mai

Nach heftiger Kritik von Lehrer- und Schülervertretern sowie von der Opposition hat das Bildungsministerium die Termine für die Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern entzerrt. Sie sollen nun am 8. Mai mit dem Fach Deutsch und damit drei Tage früher als zunächst geplant beginnen, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit.

Heftige Kritik am Zeitplan

Außerdem sei die Prüfung für Biologie von Freitag, den 15. Mai, auf Mittwoch, den 20. Mai, verschoben worden. Letzter Prüfungstermin bleibe weiterhin Sonnabend, der 30. Mai. An den Prüfungen zur Mittleren Reife ändert sich den Angaben zufolge nichts. Die Lehrergewerkschaft GEW und der Landesschülerrat hatten den bisherigen Zeitplan von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) als kaum machbar bezeichnet.

Keine Prüfungen in den Sommerferien

Mit der Entzerrung sei nun Planungssicherheit gegeben, teilte Martin mit. "Mir ist wichtig, dass wir den Schülerinnen und Schülern nach dem 19. April genügend Zeit geben, damit sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern gezielt auf ihre Prüfungen vorbereitet werden können." Mit der neuen Regelung würden sowohl Schüler als auch Lehrer entlastet. Es bleibe außerdem dabei, dass sich keine Prüfungen in die Sommerferien hineinziehen.

Abizeugnis erst in den Sommerferien

Wichtig sei zudem, dass der Infektionsschutz die Prüfungen ermögliche, sich also die Corona-Pandemie nicht weiter verschärft. Unter welchen Bedingungen die Prüfungen stattfinden sollen, also etwa wie viele Schüler in einen Raum sitzen dürfen, dazu machte das Ministerium noch keine Angaben. Möglicherweise werde sich zudem die Vergabe der Abiturzeugnisse bis in die ersten Wochen der Sommerferien verzögern. Die Sommerferien beginnen in diesem Jahr am 22. Juni. Ursprünglich sollten die Abi-Prüfungen bereits am 30. März beginnen.

Die Prüfungstermine im Überblick:

Mittlere Reife:

Mo., 11. Mai 2020: Deutsch

Do., 14. Mai 2020: 1. Fremdsprache

Mo., 18. Mai 2020: Mathematik

Abitur:

Fr., 8. Mai 2020: Deutsch

Mo., 11. Mai 2020: Kunst und Gestaltung, Pädagogik und Psychologie

Di., 12. Mai 2020: Englisch

Mi., 13. Mai 2020: Religion/Philosophie

Do., 14. Mai 2020: Mathematik

Sa., 16. Mai 2020: Chemie

Mo., 18. Mai 2020: Geschichte und Politische Bildung

Di., 19. Mai 2020: Physik

Mi., 20. Mai 2020: Biologie (verlegt vom 15. Mai)

Fr., 22. Mai 2020: Französisch

Sa., 23. Mai 2020: Latein/Schwedisch/Polnisch, Ernährungslehre mit Chemie, Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautechnik, Wirtschaftsinformatik, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Gestaltungs- und Medientechnik, Gesundheit, Datenverarbeitungstechnik

Mo., 25. Mai 2020: Geografie, Wirtschaftslehre

Di.,26. Mai 2020: Musik/Sport, Rechtslehre

Mi., 27. Mai 2020: Informatik, Berufliche Informatik

Do. 28. Mai 2020: Russisch/Spanisch/Griechisch/ Niederdeutsch, Rechnungswesen

Fr., 29. Mai 2020: Sozialkunde

Sa., 30. Mai 2020: Wirtschaft

