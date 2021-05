Stand: 07.05.2021 05:47 Uhr A20 nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall auf der A20 bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) ist die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin gesperrt worden. Ein 60-Jähriger war am Freitagmorgen mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Darauf blieb das mit Sanitärbedarf beladene Fahrzeug auf der Seite liegen. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei sollte die Sperrung der Fahrbahn noch bis in den Vormittag andauern. 07.05.2021 05:47