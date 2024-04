NDR Synapsen: Staffel 7 Science Slam: Wir haben einen Gewinner! Stand: 13.04.2024 16:00 Uhr Die siebte Staffel unseres Science Slam im Podcast ist vollständig - und ihr habt einen Sieger gekürt!

Vier Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht der Gewinner fest: der Endokrinologe Tim Hollstein, der sich der Frage gewidmet hat, warum dick sein nicht immer etwas mit Ernährung zu tun hat. Herzlichen Glückwunsch!

S7E1 SCIENCE SLAM Tim Hollstein: Das Kuchen-Paradox Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 15.12.2023 | 09:39 Uhr | von Tim Hollstein / Melanie Stinn 20 Min | Verfügbar bis 14.12.2028 Warum dick sein nicht immer was mit Ernährung zu tun hat. Endokrinologe Tim Hollstein hat's erforscht.

Wie gewohnt planen wir, mit Tim Hollstein in einer Synapsen-Sonderfolge tiefer in seine Forschung einzutauchen. Die Folge bekommt ihr dann in den Podcast-Channel gespült.

Die übrigen Beiträge der Staffel 7

Was ist ein Science Slam?

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Wer die anderen Staffeln verpasst hat, kann sie hier noch mal nachhören:

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Website.

Über Fragen und Anregungen, Kritik und Lob freuen wir uns, einfach per Mail an synapsen@ndr.de.

